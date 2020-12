Pohjola Rakennus on käynnistänyt Helsingin Vallilaan nousevan ensimmäisen RS-kohteen rakentamisen

Pohjola Rakennus Oy Suomi on aloittanut Helsingin kantakaupunkiin nousevan Asunto Oy Helsingin Vallilan Monumentin rakentamisen. Valtavan ennakkosuosion saavuttanut kohde on saanut myyntivalmiuden ja huoneistojen myynti on aloitettu.

Asunto Oy Helsingin Vallilan Monumentti on 14-kerroksinen tornitalo, johon rakennetaan yhteensä 70 kotia aina yksiöistä nelikoihin. Erilaisia asuntopohjia talosta löytyy yhteensä kahdeksan. Sisääntulokerroksessa sijaitsee yksi 137 m2:n liiketila ja asuinhuoneistot sijaitsevat 2.-13. kerroksissa. Alueelle tulee myös rakentumaan erillinen pysäköintilaitos Vallilan Puiston Parkki. Monumentin tulevat kodit ovat olleet todella kysyttyjä, sillä niistä on varattu jo lähes 90 %. Monumentti on ensimmäinen viidestä rakennettavasta talosta. Mukavuutta asumiseen tuo huoneistokohtainen ilmanvaihto sekä koko asunnon kattava lattialämmitys ja -viilennys. Asuntokohtaiset energian kulutusnäytöt kertovat asukkaille veden ja sähkön kulutuksesta. Ylimmästä kerroksesta löytyy myös kaksi asukkaiden käytössä olevaa saunaosastoa ja kerhotila, joiden sijainti näkymineen on ainulaatuinen. ”Monumentti on meille yksittäisenä kohteena yksi merkittävimmistä käynnissä olevista hankkeista ja koko Vallilan puiston alueen maamerkki. Monumentti myös ilmentää sitä, mitä me Pohjolana haluamme edustaa tulevaisuudessa. On hienoa saada olla tekemässä uutta omistusasuntotuotantoa alueelle pitkiin aikoihin ja tarjota kantakaupungin alueelle niitä koteja, joita on todella paljon kysytty”, kommentoi Pohjola Rakennuksen hankejohtaja Hannu Hirvensalo. Kortteliin rakennettavat kerrostalot muodostavat kokonaisuuden, joka sijaitsee Kumpulan puutarhojen rauhan ja Vallilan kaupunkivilinän välissä. Päivittäispalvelut ja harrastusmahdollisuudet sijaitsevat aivan lähellä, ja liikkuminen on näppärää kulkuneuvosta riippumatta. Monumentin rakentaminen käynnistyy tammikuussa 2021 ja kohteen arvioitu valmistumisaika on loppuvuodesta 2022. Kokonaisuudessaan Pohjola Rakennus rakentaa alueelle viisi kerrostaloa, ja yhteensä kortteliin tulee noin 230 asuntoa.

