Pohjola Rakennus Oy Suomi, tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018

Hallituksen puheenjohtaja Juha Metsälän ja toimitusjohtaja Kari Inkisen kommentit vuodesta 2018: ”Vuosi 2018 oli meille erittäin tapahtumarikas. Pohjola Rakennuksen tytäryhtiöt fuusioitiin syksyn aikana, ja fuusio astui virallisesti voimaan 1.4.2019. Toimimme nyt yhtenä yhtiönä nimellä Pohjola Rakennus Oy Suomi. Fuusio oli hyvä kohta miettiä uudelleen yhtiön toimintaa tulevaisuudessa. Saimme uutta voimaa yhtiön johtoon, kun toimitusjohtajaksi nimitettiin Kari Inkinen. Voin luottavaisin mielin siirtyä omistajan rooliin ja tukea yhtiön menestystä sitä kautta”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Juha Metsälä.

”Pohjola Rakennus Oy Suomi on kasvanut erittäin voimakkaasti viime vuosien aikana. Nyt on oikea aika katsoa eteenpäin ja miettiä yhtiön seuraavia askeleita. Pohjola Rakennus on loistava yhtiö, jolla on mahdollisuudet haastaa koko alan toimintaa. Yhtiön toiminta on vakiintunut monessa kaupungissa, ja tavoitteena on vahvistaa asemaamme erityisesti pääkaupunkiseudulla,” sanoo toimitusjohtaja Kari Inkinen.

Avainluvut

1.1-31.12.2018 1.1-31.12.2017 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014 Liikevaihto, M€ 260,7 264,6 191,0 126,2 85,2 Liiketulos, M€ -7,8 13,8 15,2 10,6 5,3 Liiketulos, % -3,0 5,2 7,9 8,4 6,2 Oman pääoman tuotto, % -30,1 20,7 35,7 31,5 18,0 Omavaraisuusaste, % 25,8 33,0 35,7 41,7 45,8



Liiketoiminnan kehitys

Liikevaihdon kasvu tasaantui vuonna 2018, mikä oli odotettavissa usean voimakkaan kasvuvuoden jälkeen. Liiketuloksen laskuun vaikutti erityisesti infra-liiketoiminnan negatiivinen tulos, josta suurin osa näkyy vuoden 2018 tuloksessa. Infran liiketoiminta on päätetty lopettaa ja viimeiset työt valmistuvat vuonna 2019.

Positiivinen kehitys nähtiin Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Helsingissä ja Turussa tavoitteena on tuloskehityksen oikaiseminen kuluvana vuonna.

Vuoden 2018 lopussa Pohjola Rakennuksen tilauskanta oli ennätyksellisen korkealla, 297 milj. euroa.

Näkymät vuodelle 2019

Haasteellisen vuoden 2018 jälkeen Pohjola Rakennus Oy Suomen tulos vuoden 2019 ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta kääntyi positiiviseksi. Tämän kehityksen odotetaan jatkuvan loppuvuoden 2019.

Toimintaympäristö

Rakennusalan suhdanneryhmä arvioi rakentamisen kääntyvän tänä vuonna laskuun. Vaikka asuinrakentamisen oletetaan vähenevän, se on kuitenkin aktiivista normaaliin verrattuna. Arvio on, että koko rakentamisen tuotanto vähenee tänä vuonna 1,5-2,5 %.

Kuluttajakysynnän sekä institutionaalisten sijoittajien kysynnän arvioidaan säilyvän vuoden 2018 tasolla, ja yksityisten asuntosijoittajien ostamien asunnon määrän odotetaan laskevan. Asunnon sijainti ja hinta tulevat olemaan jatkossa entistä enemmän merkittäviä tekijöitä. Kysyntä keskittyy suurimpiin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin.

Koska rakentamisen määrä säilyy hyvällä tasolla, kilpailu resursseista jatkuu ja kustannusten odotetaan hieman nousevan.

Organisaatio ja henkilöstö

Pohjola Rakennus Oy Suomen hallituksen puheenjohtaja on Juha Metsälä. Yhtiön toimitusjohtaja on Kari Inkinen, ja johtoryhmässä on toimitusjohtajan lisäksi viisi henkilöä. Henkilöstöä yhtiössä on yhteensä noin 220.