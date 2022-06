Pohjola Rakennus rakentaa 64 uutta kotia Tampereen Puisto-Kalevaan

Asunto Oy Tampereen Puisto-Kalevan Pihlaja nousee vehreän puistomaiseman syleilyyn Tampereen Kalevaan, joka on ollut jo vuosia yksi Tampereen suosituimmista asuinalueista. Pihlaja tarjoaa erinomaiset puitteet modernille kaupunkiasujalle, jolle on tärkeää, että koti sijaitsee niin toimivien palveluiden kuin kulkuyhteyksienkin äärellä. Pihlaja on viimeinen Pohjola Rakennuksen rakentamista taloista Puisto-Kalevan alueella ja se viimeisteleekin idyllisen naapuruston kauniiksi kokonaisuudeksi.

”Puisto-Kaleva on ollut meille pohjolalaisille alusta saakka tärkeä aluehanke. On ollut mahtava nähdä, kuinka tämä vehreä ja sijainniltaan niin keskeinen alue on alusta saakka herättänyt kiinnostusta ja kuinka tärkeä alue on ollut myös asiakkaillemme. Iloisin, samalla myös vähän haikein mielien lähdemme myymään tätä Puisto-Kalevan viimeistä kohdettamme Pihlajaa ja toivotamme nykyisille ja uusille asukkaille onnellisia vuosia uusissa kodeissaan”, Pohjola Rakennuksen Tampereen myyntipäällikkö Tiia Järvi summaa.

Pihlajassa on 64 uutta kotia, joita yhdistävät ajaton ja seesteinen tunnelma. Jokaisessa kodissa on huoneistokohtainen ilmanvaihto sekä koko kodin kattava lattialämmitys. Asuntojen pohjaratkaisut ovat keränneet kiitosta, ja valoisia ja moderneja koteja onkin tarjolla monenlaisiin asumisen tarpeisiin. Pihlajasta löytyy näppäriä yksiöitä, avaria kaksioita ja kolmioita sekä pari upeaa loft-huoneistoa.

Kaikki Pihlajan kodit on varustettu joko parvekkeella tai terassilla, ja osassa kodeista on myös ikioma sauna. Suuret ikkunat tuovat luonnonvalon ja lähellä olevan vehreyden osaksi kotia. Keittiö on käytännöllisen kotikokin unelma – niin varustetasoltaan kuin ulkonäöltäänkin. A-energialuokan talosta löytyvät myös ulkoiluväline-, lastenvaunu- sekä irtaimistovarastot. Varastotiloja voi myös ostaa lisää erillisinä osakkeina, kuten autopaikkojakin erillisestä parkkihalliyhtiöstä.

Tampereen Kalevan juuret juontavat 1950-luvulle, jolloin uusi asuinalue alkoi nousta peltojen ja tiilitehtaiden tilalle. Osa Kalevasta kuuluukin valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Nykyään Kaleva on Tampereen suositumpia asuinalueita loistavine palveluineen, harrastusmahdollisuuksineen ja liikenneyhteyksineen. Puisto-Kalevan Pihlaja on osa laajempaa rakennuskokonaisuutta, sillä Pohjola Rakennus rakentaa alueelle yhteensä kuusi asuinkerrostaloa Tampereen kaupungin vuokratontille.

Koko Puisto-Kalevan alueen arvioitu valmistuminen on vuonna 2025.