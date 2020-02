Pohjola Rakennus rakentaa ensimmäisen kohteensa Vantaan Vanhaan Koivukylään

Pohjola Rakennus Oy Suomi rakentaa seitsemänkerroksisen kerrostalon, Asunto Oy Vantaan Wehmaan, Vantaan Vanhaan Koivukylään.

Asunto Oy Vantaan Wehmas on seitsemänkerroksinen kerrostalo, jossa on yhteensä 66 asuntoa 22,5m2:n yksiöistä 67,5m2:n saunallisiin kolmioihin. Erilaisia asuntopohjia Wehmaasta löytyy yhteensä yhdeksän kappaletta, niin city-yksiöitä kuin perheasuntojakin.

Asunto Oy Vantaan Wehmaan rakentaminen alkaa tammikuussa 2020 ja arvioitu valmistumisaika on syyskuussa 2021. Kokonaisuudessaan Pohjola Rakennus rakentaa alueelle kolme kerrostaloa, joihin tulee yhteensä noin 200 asuntoa. Kortteliin tulee monipuolinen asuntotarjonta, joista suurin osa on omistusasuntoja. Asunto Oy Vantaan Wehmaan jälkeen ennakkomarkkinointiin tulee Asunto Oy Vantaan Wilja, jossa on yhteensä 77 asuntoa. Vantaan Wiljan asunnot tulevat olemaan kooltaan 29,5m2 – 59,5m2. Ennakkomarkkinoinnin ennakoidaan alkavan keväällä 2020.

- Wehmaksen asuntojen kysyntä on ollut odotetun hyvää. Koivukylän juna-aseman ja palveluiden läheisyys kiinnostaa etenkin ensiasunnon ostajia ja perheitä. Hankekokonaisuutemme, kolme kerrostaloa, joista kaksi on vapaarahoitteisia omistusasuntoja, vastaa markkinoiden tarpeeseen täydellisesti, Pohjola Rakennuksen varatoimitusjohtaja Miika Oksanen kertoo.

Vanhassa Koivukylässä, Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä, sijaitsevan Wehmaksen sijainti on ihanteellinen. Wehmas on lähellä palveluja ja Koivukylän juna-asemakin löytyy muutaman minuutin kävelymatkan päästä. Tien toisella puolella sijaitsevat päivittäistavarakaupat sekä muita arjessa tarvittavia palveluita. Lentoasemalle ajaa noin kymmenessä minuutissa.

Wehmaan rapattu, osin tiililaattapintainen, julkisivu on saanut innostuksensa 1950-luvulta. Alueen omakotitalojen keltaisesta värityksestä inspiraation saanut Wehmas sointuukin alueen väritykseen kauniisti. Wehmaan kaikki parvekkeet ovat lasitettuja ja muutamalla asunnolla on huoneistokohtainen asuntopiha. Yksiöissä, jotka avautuvat sisäpihalle sekä kuudennen ja seitsemännen kerroksen yksiöissä on ranskalainen parveke.

Katutasosta löytyy yksi liiketila ja taloyhtiöllä on myös yhteinen ulkoiluvälinevarasto, lastenvaunuvarasto, kuivaushuone sekä huoneistokohtaiset lämpimät irtaimistovarastot. Parkkipaikat löytyvät autohallista, jonne liikkuminen asuinkerroksista tapahtuu näppärästi hissillä. Muutama autohallin parkkipaikka on varustettu sähköauton latauspisteellä.