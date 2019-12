Pohjola Rakennus rakentaa kymmenen kerrostaloa Vantaalle, Turkuun, Tampereelle ja Jyväskylään yhteistyössä NREP:n kanssa

Pohjola Rakennus Oy Suomi rakentaa yhteistyössä NREP:n kanssa noin 800 asuntoa Vantaalle, Turkuun, Tampereelle ja Jyväskylään. Kokonaisuuteen kuuluu kymmenen asuinkerrostalon rakentaminen kasvukeskuksiin.

Pohjola Rakennuksen ja NREP:n yhteistyönä toteutettavaan kokonaisuuteen kuuluvat Turun Hurttivuoressa Kotkankadulla sijaitsevat kaksi kerrostaloa sekä autohalli, Turun Bertelinkulmassa sijaitsevat kolme kerrostaloa sekä autohalli, Tampereen Haukiluomassa sijaitsevat kaksi kerrostaloa, Vantaan Martinlaaksossa sijaitsevat kaksi kerrostaloa sekä Jyväskylän Mannisenmäelle rakennettava kerrostalo. Yhteensä asuntoja rakennetaan noin 800 kappaletta.

- Projekti on pitkäjänteisen hankekehityksemme tulosta, jossa Nrep on ollut kumppanina mukana lähes alusta asti. Toteutamme näilläkin hankkeilla strategiaamme, jossa rakennamme kerrostaloasuntoja omilla suunnitelmillamme. Hankkeet ovat meille tärkeää jatkumoa, sillä volyymimme alueilla on suuri ja sen ylläpitäminen vaatii tämän kokonaisuuden mukaisia hankkeita, Pohjola Rakennuksen varatoimitusjohtaja Miika Oksanen kertoo.

- Vuokralla asuminen yleistyy Suomessa erityisesti nuorissa ikäluokissa, ja kasvukeskuksissa on pulaa laadukkaista vuokra-asunnoista. On todella hienoa, että pääsemme toteuttamaan laadukkaita vuokra-asuntoja kasvukeskuksiin eri puolelle Suomea. Hanke vahvistaa entisestään Suomen asuntoportfoliotamme, sanoo NREP:n sijoitusjohtaja ja osakas Jani Nokkanen.

Vantaan Martinlaaksoon rakennettavien kerrostalojen rakentaminen on alkanut marraskuussa 2019 ja ensimmäiset 70 asuntoa valmistuvat tammikuussa 2021. Toisena rakennettavan kerrostalon 69 asunnon rakennustyöt alkavat tammikuussa 2020 ja asunnot ovat muuttovalmiita keväällä 2021.

Turun Hurttivuoren ensimmäisen vaiheen rakennustyöt on aloitettu vanhan kiinteistön purkamisella lokakuussa 2019 ja uuden kiinteistön rakennustyöt alkavat tammikuussa 2020. Koko korttelin arvioitu valmistumisaika on lokakuussa 2021. Kotkankadulle rakennettavissa kerrostaloissa on yhteensä 191 asuntoa. Rakennustyöt tehdään vaiheittain, ensimmäisessä vaiheessa heinäkuussa 2021 valmistuu A-talon 101 asuntoa, parkkihalli ja liiketiloja. Toisessa vaiheessa rakennettavan B-talon 90 asuntoa ja pihakansi valmistuvat marraskuussa 2021.

Turun Bertelinkulman alueelle nousevan kolmen kerrostalon hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettavan kerrostalon 179 asuntoa sekä autohalli valmistuvat tammikuussa 2022. Toisessa vaiheessa alueelle valmistuu kaksi kerrostaloa, joissa on yhteensä 125 asuntoa. Maanrakennustyöt alkavat maaliskuussa 2020 ja koko alue valmistuu suunnitelmien mukaisesti heinäkuussa 2022.

Tampereen Haukiluomaan rakennettavien kahden kerrostalon työt on aloitettu heinäkuussa 2019 ja kodit valmistuvat 2020 vuoden loppupuolella. Haukiluomaan valmistuu yhteensä kaksi viisikerroksista kerrostaloa sekä pihasaunarakennus. Asuntoja kerrostaloissa on yhteensä 104.

Jyväskylän Mannisenmäentielle rakennettavan 6-kerroksisen kerrostalon rakennustyöt alkavat maaliskuussa 2020. Rakennusaika kestää reilun vuoden ja 38 asuntoa ovat muuttovalmiita kesällä 2021. Pohjola Rakennus on rakentanut Mannisenmäen alueelle aiemmin viisi kerrostaloa, joista kolme on tehty yhteistyössä NREP:n kanssa.