Pohjola Rakennus rakentaa seitsemänkerroksisen kerrostalon Turun Linnakortteliin – Asunto Oy Turun Herttuan rakentaminen alkoi

Pohjola Rakennus rakentaa sataman läheisyyteen uuden asuinalueen, Linnakorttelin. Linnakortteli sijaitsee vauhdilla kehittyvässä Linnakaupungin kaupunginosassa aivan Turun sataman läheisyydessä. Alue on kehittymässä vanhasta teollisuusalueesta moderniksi naapurustoksi, jossa viihdytään – nyt ja tulevaisuudessa. Asunto Oy Turun Herttua on ensimmäinen rakennettavista Pohjola Rakennuksen asuinkerrostaloista Linnakorttelissa. Kaiken kaikkiaan Linnakortteliin valmistuu kymmenen asuinkerrostaloa sekä koko korttelia palveleva pysäköintiyhtiö. Koko Linnakortteliin rakennetaan yhteensä noin 500 uutta kotia tulevien vuosien aikana.

”Pohjola Rakennuksen Linnakortteli on pitkän kehitysprosessin tulos. Olen tyytyväinen syntyvään kokonaisuuteen, jossa voimme tarjota turvallista asumista laadukkaalla korttelipihalla sekä mahdollistaa eri asumismuodoilla kaikille ihmisille mahdollisuuden asua Linnakorttelissa. Nyt alkava Herttua on omistusasuntojen kokonaisuudesta ensimmäinen, seuraavien ollessa jo suunnittelupöydällä.”, Pohjola Rakennuksen Turun alueen hankejohtaja Antti Saarinen kertoo.

Tyylikkäässä Asunto Oy Turun Herttuassa on 37 kotia, joiden koot vaihtelevat 27m2:n yksiöistä 71,5m2:n neljän huoneen koteihin. Kodit rakennetaan viihtyisiksi ja moderneiksi ja asumismukavuutta lisää muun muassa lattialämmitys. Kaikissa asunnoissa on myös valoa tuovat joko ranskalaiset tai avarammat parvekkeet, joista osa on lasitettu. Ensimmäisessä kerroksessa tarjolla on myös yksi koti, jossa on ikioma terassi. Osassa ylimpien kerrosten kodeista aukeavat upeat maisemat aina merelle saakka.

Linnakorttelin suojatulle sisäpihalle rakennetaan myös mukava ja monikäyttöinen pihatalo yhteiskäyttöön. Pihataloon tulee kahden saunan lisäksi kotoisa kerhotila, jossa voi järjestää vaikkapa illanistujaiset tai perhejuhlat. Suojaisalla pihalla on myös leikkialue ja monitoimipiha, jossa voi viettää aikaa myös perheen pienimpien kanssa. Viihtyisyyttä lisäävät niin ikään runsaat istutukset talojen väleissä sekä viereiset puistoalueet.

Herttuaan muuttavat asukkaat voivat hankkia pysäköintipaikkoja Linnakorttelin yhteyteen rakennettavasta pysäköintiyhtiöstä. Tulevat kodit sijaitsevat erinomaisten kulkuyhteyksien varrella ja lähelle valmistuvat lähivuosina myös päiväkoti, koulu ja monitoimitalo. Kotikulmilta löytyvät jo monipuoliset harrastusmahdollisuudet sekä päivittäispalvelut kauppoineen ja ravintoloineen.