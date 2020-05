Sairaanhoitopiiri onnistui alittamaan investointimenot 2019

Sairaanhoitopiiri on pysynyt hyvin investoinneissaan talousarvion mukaisissa määrärahoissa, ilmenee tarkastuslautakunnan viime vuotta koskevasta arviointikertomuksesta. Sairaanhoitopiirin historian suurin investointi, syksyllä valmistunut etupihahanke, onnistui sekä taloudellisesti että toiminnallisesti.

Vuoden 2019 muutetussa talousarviossa investointeihin varatut määrärahat olivat yhteensä 111 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen mukaan investointeihin käytettiin 90 miljoonaa euroa. Määrärahoja jäi siten käyttämättä 21 miljoonaa euroa.

Hallitus käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomusta maanantain kokouksessaan. Sairaanhoitopiirin valtuusto käsittelee kertomuksen kokouksessaan 25.5.2020.

Palvelukokemus jatkuu hyvänä

Arviointikertomuksesta ilmenee niin ikään, ettei hoitoon pääsyn tavoitteita Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä viime vuoden aikana saavutettu riittävän hyvin. Vuonna 2019 kiireellisen hoidon tavoiteaika toteutui 93-prosenttisesti, joka on samaa tasoa kuin edellisvuonna. Kiireettömässä hoidossakaan tavoitteeseen ei aivan päästy.

Sen sijaan henkilöstön sairauspoissaolot ovat kääntyneet hienoiseen laskuun. Sairauspoissaolopäivät lisääntyivät yliopistosairaanhoitopiireissä keskimäärin 0,4 päivää työntekijää kohden.

Nopealla hoitoon pääsyllä ja hyvinvoivalla henkilöstöllä on yhteys asiakaskokemukseen. Taysin potilaiden palvelukokemus on jatkunut edelleen hyvänä. Asetetusta tavoitteesta jäätiin vain psykiatriassa, mitä osin selittää myös toiminnan luonne. Edellisestä vuodesta palvelukokemus on parantunut erityisesti Hatanpään sairaalassa ja kuvantamisessa.

Digitalisaatiosta etua

Asiakaskokemusta on parantanut OmaTays-palvelun käyttöönoton laajeneminen. Potilaat ovat olleet tyytyväisiä voidessaan seurata hoitoaan ja hallinnoida heille annettuja hoitoaikoja myös etänä.

Asiakaskokemuksen keräämisessä suositellaankin lisättäväksi erilaisia teknisiä alustoja ja digitaalisia vastausmahdollisuuksia. Tarkastuslautakunta esittää digitalisointia avuksi myös terveyskeskusyhteistyötä koskevaan vuosittaiseen kyselyyn. Terveyskeskuskysely osoittaa, että tiedonkulussa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on edelleen paljon kehittämistä.