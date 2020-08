Sarjainnostuja Johannes Laine haluaa tehdä siistejä juttuja paremman maailman puolesta

Laineen uusin innostuksen kohde on juuri ilmestynyt Goodness Cookbook – 100% maukkaita & helppoja vegaanisia reseptejä. Kirjassa Johannes kumppaneineen paljastaa vuoden 2019 vegeravintolaksi valitun OHMYGOODNESS:in suosituimmat herkut.

Mikkelistä Kallion kulmille kotiutunut Johannes on tällä hetkellä mukana kymmenessä yrityksessä ja suunnittelee jatkuvasti uusia liikeideoita. Hän on perheensä ensimmäinen yrittäjä ja jo nuorena hän kokeili myyntimiehen taitojaan myymällä omaan laskuun tupakkaa ja viinaa. Myöhemmin mies päätti siirtyä terveellisimpiin tuotteisiin ja nykyään hänellä on vegeravintolansa tiloissa myös joogastudio. Hän on mukana osakkaana monissa hyvinvointia tukevissa yrityksissä.

Tänä päivänä arvot ovat Johannekselle tärkeintä ja se, että kaikki voittavat. Tavoitteena on myös aina, että asiakas lähtee iloisempana kuin tulee paikalle, työyhteisössä ollaan ystäviä ja nautitaan siitä, mitä tehdään. Jos homma ei innosta, sitä ei jatketa väkipakolla. Yhden konkurssinkin läpikäynyt Johannes ei tee juttuja rahan takia, ja voisikin jo jäädä eläkkeelle, jos haluaisi. Vaikka työ on Johannekselle elämäntapa, kalenterin täyttäminen aloitetaan aina ensin lisäämällä sinne koristreenit. Nykyään Johannes on myös perheellinen.

Laineen energinen ja lämmin elämänasenne näkyy myös Goodness Cookbookissa. Vuoden vegeravintolaksikin (Vege Awards) valittu OHMYGOODNESS ei salaile reseptejään vaan pistää hyvän kiertoon. Kirjan upeat kuvat ja helpot reseptit suolaisesta makeaan pistävät sylkirauhaset humppaamaan ja vatsan vinkumaan ruokaa. Goodness Cookbook – 100% maukkaita & helppoja vegaanisia reseptejä (Viisas Elämä) tarjoaa inspiraatiota aamupalan värkkäyksestä romanttisiin illallisiin ja sopii kaikille, myös ensiaskeleitaan vegaanisen ruoanlaiton parissa ottaville.