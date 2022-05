Seksipalveluja ostetaan Suomessa monesta eri syystä

Henriikka Rönkkösen parisuhdetykitystä kaikille rakkausshokkihoitoa tarvitseville 8.4.2022 00:00:00 EEST | Tiedote

Henriikka Rönkkönen: Rakkausshokkihoito ja muita ex-sinkun oivalluksia Julkaistaan 1.6.2022 Henriikka Rönkkösen kirjojen laajalle lukijajoukolle on tarjolla nyt todellista herkkua, sillä kiihkeästi odotettu, somessa jo nyt kuumottava verbaalinen ilottelu Rakkausshokkihoito ilmestyy kesäkuun alussa. Kymmenen sinkkuvuoden, satojen treffien ja ghostaamisen jälkeen romaanin päähenkilön elämään saapuu poikaystävä. Ihan oikea, ei mielikuvitusta. Vähemmästäkin menee rakkausshokkiin. Ja voisi luulla, että he elivät onnellisina elämänsä loppuun asti, mutta ei. Kun parisuhteen taajuuksia etsitään, välillä kuuluu hempeitä rakkauslauluja, toisinaan aggressiivista mättöä, joskus pelkkää kohinaa. Sinkkukriisiballadien sijasta nyt soivat uudet hitit: Miten hanifestointi toimii? Millainen on kumppanikokelaan tulikoe. Entä mitä miehet oikeasti haluavat? Huippusuositun Henriikka Rönkkösen kirjoja on myyty yli 200 000 kappaletta. Rönkkösen kirjat ovat autofiktiota ja kulkevat osittain samassa rytmissä ki