Sukupuolen korjaushoitoon pääsyssä esteitä monella kertoo tuore selvitys

Transmurhia raportoitu maailmalla enemmän kuin koskaan aiemmin 17.11.2021 05:15:00 EET | Tiedote

20.11. on kansainvälinen murhattujen transihmisten muistopäivä, Transgender Day of Remembrance. Suomessa sukupuolivähemmistöjen syrjintä on yleistä ja viharikokset jäävät raportoimatta. Helsingissä muistotilaisuus järjestetään lauantaina klo 17 Kansalaistorilla.