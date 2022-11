Suomalaisten Nato-myönteisyys erittäin vahvaa

Kyseessä on EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen ensimmäinen mittaus suomalaisten suhtautumisesta Nato-jäsenyyteen jäsenyyden hakemisen jälkeen. Edellisessä, maaliskuun alussa tehdyssä mittauksessa 60 prosenttia kannatti Suomen liittymistä Natoon.

Yli puolet (53 %) suomalaisista katsoo, että Suomen tulee olla avoin kaikelle yhteistyölle Naton sisällä, mukaan lukien Suomeen sijoitettavat sotilastukikohdat. Vain neljännes (25 %) torjuu väittämän.

Miehet (83 %) suhtautuvat Suomen Nato-jäsenyyteen naisia (75 %) myönteisemmin, mutta naisten suhtautumisessa on tapahtunut suuri muutos hakemuksen jättämisen jälkeen. Vielä maaliskuussa alle puolet naisista kannatti Suomen Nato-jäsenyyttä.

Enemmistö kaikissa väestöryhmissä, vasemmistoliiton äänestäjiä lukuun ottamatta, suhtautuu Suomen Nato-jäsenyyteen positiivisesti. Heistäkin 48 prosenttia suhtautuu Suomen Nato-jäsenyyteen positiivisesti, ja negatiivisesti Nato-jäsenyyteen suhtautuvia on ryhmässä vain 23 prosenttia. Voimakkainta positiivinen suhtautuminen Nato-jäsenyyteen on kokoomuksen (97 %), sosiaalidemokraattien (89 %) ja keskustan (87 %) kannattajissa.

”Suomalaisten sytyke liittyä Natoon oli uhkaavaksi muuttunut Venäjä. Uudessa maailmantilanteessa suomalaiset ovat valmiita ainakin harkitsemaan kaikkia lisätoimia, joilla Venäjän uhkaa voidaan lieventää”, sanoo EVA Arvion Joka kodin turva kirjoittaja, EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Tulokset perustuvat 2 088 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 19.–31.10.2022. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

