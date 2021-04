Vantaan Formulakorttelin viimeisen kohteen rakentaminen on alkanut

Jaa

Pohjola Rakennus on aloittanut Vantaan Martinlaakson Formulakorttelin seitsemännen ja samalla viimeisen RS-kohteensa rakentamisen. Omalle tontille rakennettava Asunto Oy Vantaan Martinlaakson Pokaali on saanut myyntivalmiuden ja huoneistojen myynti on nyt aloitettu.

Asunto Oy Vantaan Martinlaakson Pokaali nousee Martinlaaksoon, aivan Mika Häkkisen aukion kupeeseen. Pokaalissa on myynnissä yhteensä 59 ajattoman tyylikästä kotia sekä kolme liiketilaa rakennuksen katutasosta. Koteja on tarjolla 11 erilaisella pohjaratkaisulla toteutettuna, joten tarjontaa löytyy monenlaisiin asumisen tarpeisiin aina näppäristä yksiöistä tilaviin kolmen huoneen asuntoihin. Pokaalin jokaisesta kerroksesta löytyy myös yksi valoisa läpitalon asunto. Kohteen hienosti edenneen ennakkomarkkinoinnin myötä Pokaalin kodeista on varattu jo lähes 70 %.

Persoonallisen värinen asuinrakennus nousee kuuden kerroksen korkeuteen. Hissillisestä ja savuttomasta taloyhtiöstä löytyvät muun muassa asuntokohtaiset irtaimistovarastot ja talopesula. Pokaalin asukkaille on niin ikään varattu korttelin yhteisestä autohallista 23 autopaikkaa, ja naapuriyhtiöltä on lisäksi ostettavissa kolme paikkaa. Kodeissa on mietitty asumisen helppoutta ja mukavuutta fiksuilla pohjaratkaisuilla sekä laadukkailla materiaali- ja kodinkonevalinnoilla. Jokaisessa kodissa on myös joko ranskalainen tai lasitettu parveke.

Pokaali sijaitsee loistavien kulkuyhteyksien varrella, sillä Martinlaakson juna-asemalle pyöräilee tai kävelee muutamassa minuutissa, ja junamatka Helsingin keskustaan kestää parikymmentä minuuttia. Autoilevat asukkaat arvostavat myös Hämeenlinnanväylän ja Kehä 3:n läheisyyttä. Myös päivittäispalvelut, harrastusmahdollisuudet, koulut ja päiväkodit löytyvät aivan lähettyviltä.

”Formulakortteli on ollut Pohjola Rakennukselle pitkä ja merkittävä aluehanke, jonka Pokaali nyt viimeistelee. Kyseinen hanke on myös tiivistä jatkoa nopeasti kasvaneelle toiminnallemme pääkaupunkiseudulla,” Pohjola Rakennuksen hankejohtaja Hannu Hirvensalo kertoo.

Pokaali viimeistelee Pohjola Rakennuksen seitsemän kerrostalon kokonaisuuden ja sen arvioitu valmistuminen on kevään 2022 aikana. Kaiken kaikkiaan Formulakortteli tarjoaa valmistuttuaan noin 400 kotia.