Viisas Elämän syksyn 2021 kirjat on julkaistu

Viisas Elämän syksyn 2021 uutuuskirjoja yhdistää halu hidastaa hektistä elämää. Onnea ja mielenrauhaa löytyy yllättävän läheltä ja tutuista lähteistä: arjesta, saunasta, itsensä kehittämisestä ja myönteisen ajattelun voimasta. Uutuuksien joukossa nähdään myös legendaarisen supertähden Tina Turnerin tuore elämäkerta, joka valottaa maailmankuulun artistin hengellistä matkaa. Toinen syksyn odotetuimmista käännöskirjoista on Wim Hof -menetelmä, joka kertoo kylmähoidon lukuisista terveyshyödyistä. Ohessa tulevan syksyn satoa ja poimintoja sekä kotimaisten että ulkomaisten teosten monipuolisesta kattauksesta.

Kotimaiset kirjailijat

Ilkka ja Harri Virolaisen Sisäinen rauha antaa konkreettisia vinkkejä tietoisen läsnäolon saavuttamiseksi. Sen sijaan, että elämään ammennetaan loputtomasti sisältöä materialla tai ulkoisilla virikkeillä, täyttymys voikin löytyä sisältä.

Maria Nordinin Kiitollisuuden vuosi 2022 -kalenteri sisältää Free to Heal® -menetelmään pohjautuvia mielikuvamatkoja ja myönteisyyttä vahvistavia ajatuksia vuoden jokaiselle viikolle. Käytännönläheiset harjoitukset innostavat löytämään onnellisuuden ja kiitollisuuden aiheita kiireisen arjen keskeltä.

Ilkka Koppelomäen Saa mitä haluat muistikirja täydentää suursuosion saavuttaneiden Saa mitä haluat -teosten sarjaa. Omien ajatusten kirjaamiseen tarkoitettu muistikirja on odotettu lisätyökalu itsensä kehittämisestä kiinnostuneille.

Taavi Kassilan Meditaation kultainen kirja näyttää lukijalleen, miten kytkeä automaattiohjaus pois päältä ja löytää mielenrauhaa hiljentymisestä. Teos sisältää monia erilaisia tekniikoita mielen rauhoittamiseksi ja opastaa askel askeleelta, miten meditoinnin voi ottaa osaksi jokapäiväistä elämää.

Carita Harjun Hyvää oloa saunomalla antaa uutta tietoa saunan monista terveyshyödyistä ja meditatiivisesta vaikutuksesta hektisen elämän vastapainoksi. Kirjassa on myös lukuisia vinkkejä oman saunahetken rikastuttamiseen.

Ulkomaiset kirjailijat

Syksyn odotetuin elämäkerta on Tina Turnerin Onnellisuus on olemuksesi, jossa rakastettu legenda avautuu hengellisestä puolestaan ja suhteestaan buddhalaisuuteen rehellisemmin kuin koskaan ennen. Maailmankuulun megatähden uskomaton ura alkoi jo yli 60 vuotta sitten, ja se on ollut täynnä niin ennennäkemätöntä menestystä kuin suuria menetyksiäkin. Koskettava tarina vaikeuksien voittamisesta, toivosta ja onnellisuudesta on kansainvälinen bestseller.

Hämmästyttävistä saavutuksistaan tunnetun “jäämiehen” Wim Hofin uutuusteos on mukaansatempaava tositarina kylmäaltistuksen ja hengitysharjoittelun monista terveyshyödyistä. Kylmänsietokyvyn vahvistaminen parantaa mielenhallintaa ja verenkiertoa, valpastuttaa aisteja ja tekee ajatuksista kirkkaampia. Wim Hof -menetelmässä ääneen pääsevät myös ihmiset, jotka ovat kokeneet täyden elämänmuutoksen Wimin metodin avulla.

Katrin Sandbergin ja Sara Hammarkrantzin yhteistyönä syntynyt Vau! Ihastelun tiede on viihdyttävä tietokirja positiivisuutta tulvillaan. Se osoittaa, miten ihastelu on nyt tärkeämpää kuin koskaan ja miten syvällinen, kestävä vaikutus ihastelun tunteella on kehon hyvinvointiin ja läsnäolon taitoon.

Köyhistä oloista lähteneen monimiljonäärin Oprah Winfreyn Oprah ja polkua valaisevat mestarit on lämminhenkinen ja syvällinen kertomus oman kutsumuksen löytämisestä. Oprahin lisäksi ajatuksiaan jakavat monet tutut visionäärit, taiteilijat ja muut yhteiskunnallisesti merkittävät vaikuttajat.

Julkaisemme myös uudistetut painokset seuraavista teoksista: Pema Chödrönin Viisaus kaaoksen keskellä ja Pelosta vapauteen, Wayne Mullerin Tie tyytyväiseen elämään, Piero Ferruccin Ystävällisyys, Deepak Chopran Sielukas johtaminen, JP Jakosen Stressivapaa johtaja, Ken Wilberin Rajaton viisaus, Colin C. Tippingin Anna anteeksi itsellesi sekä John Teasdalen, Mark Williamsin ja Zindel Segalin Mindfulness-työkirja.

Viisas Elämä julkaisee syksyllä 2021 myös muita teoksia. Katalogi on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa https://issuu.com/viisaselama/docs/ve-katalogi-syksy-2021.