Yritysvetoinen koodikoulu etenee Itä-Suomessa – Koodi / Sisu ry on perustettu

Koodikouluhanke lähti liikkeelle yritysten tarpeesta. Kuopion alueen kauppakamarin mukaan pelkästään Pohjois-Savossa tarvitaan viiden vuoden sisällä noin 1000 uutta alan osaajaa. Suomi kilpailee tietotekniikan osaajista ja koodareista ja koodikoulun toivotaan tuovan merkittävää helpotusta osaajien saatavuuteen sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Vuosittain koulutuksen aloittaisi arvion mukaan noin 250 opiskelijaa. ”Pohjois-Savossa elinkeinoelämä näkee ICT-osaamisessa ja palveluissa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Jos osaajatarve pystytään ratkaisemaan lähivuosien aikana, merkitsee se jopa 10 prosentin liikevaihdon kasvua”, kertoo Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.

”Koodikoulu lisää koko Suomen mainetta tietotekniikan edelläkävijämaana ja asemoi Itä-Suomea alan osaamisen keskittymänä sekä alustana yritysten kasvulle. Uskomme, että hyvien työmahdollisuuksien ja mukavan elinympäristön myötä koodareita jää seudulle pysyvästi. Koulu vastaa kuitenkin laajemminkin valtakunnallisiin tarpeisiin ja mahdollistaa ketterän opiskelun monille”, sanoo Koodi / Sisu ry:n puheenjohtaja ja KPY Novapoliksen toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen.

Koodikoulu tarjoaa opiskelijoille uudenlaisen väylän oman osaamisensa kehittämiseen. Koodikoulun uskotaan kiinnostavan hakijoita myös muualta Suomesta ja kansainvälisesti. Käytännönläheisessä koulussa opiskellaan englanniksi vertaisoppimiseen perustuvalla mallilla ja koulu kestää noin kaksi vuotta.

Koodi / Sisun on tarkoitus toimia tiiviissä yhteistyössä virolaisen koodikoulun kood/Jõhvin kanssa. Virossa koodikoulu on ollut menestys, joka on houkutellut opiskelijoita kansainvälisesti. Myös kood/Jõhvin on perustanut merkittävä yritysverkosto. Siinä ovat mukana esimerkiksi Microsoft, CGI, SEB ja Bolt. ”Yhteistyö kood/Jõhvin kanssa mahdollistaa kiinnostavan osaajapoolin ja yritysverkoston Suomen ja Baltian välillä”, Lehikoinen uskoo.

”Pohjoissavolaisena yrityksenä meille on tärkeää, että tänne syntyy uusia työpaikkoja ja yritystoimintaa. Lisäksi uskomme, että saamme koodikoulusta osaavia, monipuolisen taustan omaavia työntekijöitä, mikä osaltaan tukee Ponssen kehitystä tulevaisuudessa”, sanoo johtaja Miika Soininen, joka vastaa Ponssen digitaalisista palveluista ja IT:stä.

”Vihreä siirtymä ja digitalisaatio ovat keskeiset Normetin liiketoimintaan vaikuttavat megatrendit, joiden vuoksi tarve ohjelmistokehittäjille on valtava. Koodikoulun avulla saamme päteviä osaajia alalle ja samalla voimme tarjota koodariopiskelijoille mielenkiintoisen ja aidon oppimisympäristön oikeine liiketoiminnan haasteineen”, sanoo Normetin teknologiajohtaja Samu Kukkonen.

”Istekki on kasvanut kansalliseksi ICMT-palvelutaloksi. Yhteiskunnalliset muutokset, kuten hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen, palvelujen digitalisoituminen ja kyberturvallisuuden korostuminen ovat kasvattaneet merkittävästi ICT-osaajatarvetta. Uskomme vahvasti yritysyhteistyöhön ja Sisu-koodikoulu täydentää osaajatarjontaa meille tärkeillä ICT-osaamisalueilla.” toteaa Istekin innovointi- ja kehitystoiminnasta vastaava Juhani Heikka.

Osuma Henkilöstöpalveluiden toimitusjohtaja Ville Auvinen uskoo, että koulun kautta pystytään työllistämään tulevaisuudessa merkittävä määrä osaajia: ”Asiakkailla on iso tarve tämän alan osaajille. Meitä kiinnostaa myös koulun uudenlainen lähestymistapa oppimiseen, sillä henkilöstöalalla osaajien kouluttamisen merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Uskon, että koodikoulussa voidaan kouluttaa sekä uusia osaajia että tarjota täydentäviä opintoja alalla jo työskenteleville.”

Ylä-Savon ammattiopiston näkökulmasta koodikoulu täydentää alueella jo olevien oppilaitosten tarjontaa sekä samalla mahdollistaa uudentyyppisten koulutus- ja yhteistyörakenteiden kehittymisen. ”Kumppanuus Koodi / Sisu ry:n kanssa vahvistaa kykyämme tukea alueen yritysten osaavan työvoiman saatavuutta. Panostamme vahvasti tietojohtamisen ja digitaalisuuden kehittämiseen myös omassa toiminnassamme, ja meilläkin on tarve lisäosaajiin”, kertoo kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen.

Asiasta kiinnostuneet yritykset ovat tervetulleita mukaan yhteistyöhön. ”Haastamme asiasta kiinnostuneet yritykset rohkeasti mukaan joukkoomme luomaan uudenlaista oppimista, jossa yritysyhteistyö on tiivistä läpi opintojen. Tässä on hieno mahdollisuus tehdä yhdessä yhteiskuntavastuullista ja vaikuttavaa toimintaa”, perustajat toteavat yhdessä.

Alueen veturiyritysten lisäksi hanke on herättänyt kiinnostusta myös pääkaupunkiseudulla ja kansainvälisesti toimivissa yrityksissä. Itä-Suomessa uskotaan, että kansallisesti merkittävään hankkeeseen saadaan lisää kiinnostuneita yrityksiä mukaan. Mikäli osallistuminen kiinnostaa, asiasta voi olla yhteydessä KPY Novapoliksen yhteisöpäällikköön Karolina Puntaseen: karolina.puntanen@novapolis.fi. Koodikoulusta järjestetään myös kaikille avoin infotilaisuus 27.2.2023 Kuopiossa: https://www.novapolis.fi/tapahtuma/koodikoulukeskustelu/.