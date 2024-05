Alueelliset kehitysnäkymät: Pohjois-Karjalan suhdanteiden odotetaan paranevan loppuvuodesta

Pohjois-Karjalan talouden ja työllisyyden tilannekuvaa on heikentänyt usean vuoden jatkunut poikkeuksellinen ajanjakso. Koronapandemian ja Venäjän Ukrainaan suuntautuneen hyökkäyssodan seuraukset, kuten kiihtynyt inflaatio, korkojen ja energian hinnan nousu, sekä rajaliikenteen ja Venäjän kaupan loppuminen korostuvat maantieteellisen sijainnin takia Pohjois-Karjalassa ja muualla Itä-Suomessa.

Elinkeinoelämässä haasteiden pitkittyminen ja tulevaisuutta koskeva epävarmuus näkyvät entistä selvemmin lomautuksina, rekrytointien vähenemisenä ja investointien viivästymisenä. Toimintaympäristön haasteet yhdessä yritysten lainan saannin vaikeutumisen ja korkokehityksen vaikean ennustettavuuden kanssa ovat lisänneet varovaisuutta, joka näkyy investointien lykkäämisenä ja myös omistusjärjestelyjen vaikeutumisena. Lainakorkojen kääntyminen laskuun voisi käynnistää patoutuneita investointitarpeita ja kevään aikana moni yritys miettii, käynnistääkö investoinnit tämän vuoden puolella vai siirtääkö ne ensi vuoteen.

Rakennusala on voimakkaimmin kriisiytynyt toimiala viime aikoina ja kerrannaisvaikutuksina myös sen arvoketjuissa toimivien yritysten vaikeudet kasvavat. Vuonna 2023 uusien rakennuslupien määrä tippui yli neljänneksellä vuodesta 2022. Maakunnassa on edelleen käynnissä isohkoja rakennushankkeita teollisuudessa ja matkailussa, mutta uusia rakennuskohteita on vain vähän suunnitteilla. Uudisrakentamisen osalta piristymistä pitänee odottaa vuoteen 2026. Rakennusalalla korostuvat korjausrakentaminen ja saneeraukset uudisrakentamisen sijasta.

Teknologiateollisuudessa kysyntä on hiipunut ja uusien tilausten määrä on vähentynyt. Yritysten välillä on eroja ja osaan alasta heijastuu suoraan rakennusalan hiljeneminen. Maakunnan veturiyritysten tilanne on kuitenkin edelleen hyvä, mutta osa toimijoista on joutunut ajamaan kapasiteettia alas tai/ja vähentämään henkilöstöä. Isoilta irtosanomisilta on kuitenkin toistaiseksi vältytty.

Alkuvuonna tuotanto ja työllisyys heikkenevät väistämättä ja heikko tilanne vaikuttaa jatkuvan jonkin aikaa. Valtakunnan tasolla on ennakoitu, että tilanne voisi parantua kesällä, mutta Pohjois-Karjalassa suhdanteet kulkevat yleensä jälkijunassa ja tilanne jatkunee heikkona ainakin syksyyn asti.

Positiivista virettä maakuntaan tuovat puhtaaseen siirtymään ja puuraaka-aineeseen liittyvät investoinnit. Tarkemmin maakunnan näkymistä ja toimialoja koskevista arvioista voit lukea ELY-keskusten kokoamasta ja työ- ja elinkeinoministeriön 2.5.2024 julkaisemasta Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2024 -raportista.