Marimekon Alahuhta-Kasko on paras toimitusjohtaja – Ponsse, KONE, Gofore ja Vaisala maineikkaimmat yritykset yksityissijoittajien keskuudessa

EMBARGO, julkaisuvapaa perjantaina 23.8.2024 klo 00:01

T-Media tutki yhteistyössä Suomen Osakesäästäjien ja Pörssisäätiön kanssa yksityissijoittajien näkemyksiä Suomen 80 suurimman pörssiyhtiön maineesta. Hyvämaineisimmiksi yhtiöiksi arvioitiin järjestyksessä Ponsse, KONE, Gofore ja Vaisala. Pörssiyhtiöiden kärkikaksikko vaihtoi paikkaa päittäin: Kone piti viime vuonna ensimmäistä sijaa ja Ponsse toista. Ponsse on tänä vuonna ainut erinomaisen maineen tasolle yltänyt pörssiyritys.

Pörssiyhtiöiden mainetta tutkittiin touko–kesäkuussa 2024, ja tutkimukseen vastasi yhteensä 7 958 yksityissijoittajaa.

Pörssiyhtiöiden Luottamus&Maine 2024 -tutkimus: Organisaation sijoitus listalla perustuu tutkimuksessa saatuihin mainepistemääriin. Mainepistemäärä sijoittuu välille 1–5. T-Media Oy

“Maine rakentuu hitaasti ja siksi ei ole yllätys, että kärkiyhtiöt ovat pitäneet sijoituksensa pienin muutoksin. Yksityissijoittajat luottavat kasvollisiin omistajiin. Parhaiten menestyneet yhtiöt ovat jälleen perhe- tai yrittäjätaustaisia”, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri sanoo.

Pörssiyhtiöiden maineen lasku näkyy yksityissijoittajien investointihalukkuudessa

Tutkimus paljastaa pörssiyhtiöiden maineen olevan keskimäärin hyvällä tasolla, maine on kuitenkin laskenut jo kolme viimeistä vuotta peräkkäin. Pörssiyhtiöiden mainepisteiden keskiarvo on tänä vuonna 3,52, kun vuoden 2021 tutkimuksessa keskimääräinen mainearvosana oli 3,60.

Luottamus&Maine-tutkimusmallissa jokaiselle yhtiölle lasketaan maineluku asteikolla 1–5.

“Pörssiyhtiöt ovat navigoineet haasteellisessa talousympäristössä. Helsingin pörssin indeksi on jäänyt globaalia tasoa alemmas ja sijoittajille on tullut pettymyksiä. Indeksin heikko kehitys yhdistettynä yritysten maineen laskuun näkyy sijoittajien käytöksessä. Luottamus pörssiyhtiöihin on ollut laskussa ja myös investointihalukkuus on laskenut merkittävästi. Vuoden 2021 tutkimuksessa investointihalukkuus sai vielä hyvän arvosana 3,51 – nyt ollaan enää kohtalaisessa luvussa 3,32”, T-Median asiantuntija Lauri Leppo sanoo.

Yksityissijoittajat pitävät pörssiyritysten maineen parhaimpina osa-alueina tuotteita ja palveluita. Yleisellä tasolla eniten ovat heikentyneet yksityissijoittajien käsitykset pörssiyhtiöiden johdon kyvykkyydestä ja taloudellisesta tilanteesta.

“Yleinen uskomus voi olla helposti se, että yksityissijoittajien käytös pörssiyritystä kohtaan seuraisi pääosin taloudellista suoriutumista. Meta-analyysimme osoittaa kuitenkin, että mielikuvat tuotteiden ja palveluiden hinta-laatusuhteesta ja johtamisesta ohjaavat yksityissijoittajien käyttäytymistä talouden mielikuvan ohella”, T-Median data-analyytikko Antti Pennala sanoo.

“Pörssiyhtiöiden toiminnalle on korkea eettis-moraalinen vaade yksityissijoittajien keskuudessa. Siksi maine reagoi voimakkaasti, mikäli esimerkiksi pörssiyhtiöt eivät noudata hyvää hallintotapaa tai osakeanteja suunnataan niin, että yksityissijoittajat eivät pääse niihin osallistumaan”, Pennala jatkaa.

Vuoden suurimman mainenousun yksityissijoittajien keskuudessa teki energiakonserni Fortum ja toiseksi suurimman nousun sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottaja Pihlajalinna. Suurinta mainelaskua taas tekivät mainekriisissä ryvettyneet Oma Säästöpankki sekä Musti Group.

Parhaaksi toimitusjohtajaksi nousi Marimekon Tiina Alahuhta-Kasko

Tutkimuksessa selvitettiin maineen lisäksi myös pörssiyhtiöiden paras toimitusjohtaja. Vuodesta 2015 Marimekkoa luotsannut Tiina Alahuhta-Kasko nousi yksityissijoittajien silmissä parhaaksi toimitusjohtajiksi vuonna 2024.

”Olen todella iloinen ja otettu yksityissijoittajien luottamuksesta. Tästä kiitos kuuluu kaikille marimekkolaisille yhdessä tekemästämme pitkäjänteisestä työstä liiketoimintamme kehittämiseksi ja kasvattamiseksi”, Tiina Alahuhta-Kasko sanoo.

Yksityissijoittajat arvioivat johtamisen Marimekon selkeästi vahvimmaksi maineen osa-alueeksi. Hyvän johtamisen lisäksi myös Marimekon kaikki muut maineen osa-alueet saivat sijoittajilta hyvän arvosanan.

”Kansanosakkeet nousevat vahvasti esiin toimitusjohtajalistauksen taustalla. Yksityissijoittajat seuraavat omasta salkusta löytyviä yhtiöitä ja luottavat omistamiensa yhtiöiden johtoon. Suurten kansanosakkeiden ohi kärkeen kiilaa tänä vuonna kuitenkin Marimekon pitkäaikainen toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, joka on tuttu näky myös sijoittajatilaisuuksissa”, Pörssisäätiön Lounasmeri sanoo.







Toimitusjohtajat TOP 10

Tiina Alahuhta-Kasko Pekka Lundmark Frank Vang-Jensen Håkan Agnevall Topi Manner Torbjörn Magnusson Pasi Laine Tomi Ristimäki Juha Varelius Philippe Delorme

"Suomalaisen naisjohtajuuden ja koko elinkeinoelämän näkökulmasta on erinomaista, että yksityissijoittajat nostavat ja kokevat Alahuhta-Kaskon parhaaksi toimitusjohtajaksi. Viime aikoina on ollut nähtävissä, että Suomessa naistoimitusjohtajien osuus pörssiyhtiöissä on laskenut huolestuttavasti. Se ei näytä hyvältä kansainvälisessä vertailussa. Me tarvitsemme monipuolista osaamista, erilaisia uratarinoita sekä moninaisuutta. Tässäkin Alahuhta-Kasko on mitä mainioin esimerkki noususta menestyväksi toimitusjohtajaksi”, T-Median vanhempi asiantuntija Nina Laakso iloitsee.

Näin tutkimme





Pörssiyhtiöiden Luottamus&Maine 2024 -tutkimuksessa selvitettiin 80 yhtiön maine suomalaisten yksityissijoittajien keskuudessa. Yhtiöiden maine mitattiin Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa mainetta arvioidaan kahdeksan osatekijän avulla: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

Tutkimuksen kohderyhmänä oli yli 15-vuotiaat suomalaiset yksityissijoittajat valtakunnallisesti. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 21.5.-12.6.2024 yhteistyössä Pörssisäätiön ja Suomen Osakesäästäjät ry:n kanssa.





Tutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 7 958 yksityissijoittajaa antaen yhteensä 17 811 yritysarviota.





Koko aineiston tilastollinen virhemarginaali on korkeintaan noin 1,10 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kuva: Marimekko