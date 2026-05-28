Kaisu Tuokon Eevi Manner -dekkarisarjaa on myyty jo yli 130 000 kappaletta! Uusin romaani Petos on yhteiskunnallinen puheenvuoro nuorten turvattomuudesta

Kristiinankaupungin kunniakansalaiseksi valittu Kaisu Tuokko sukeltaa nuorten turvattomuuteen ja yhteiskunnan katveisiin uusimmassa rikosromaanissaan Petos. Kristiinankaupungin kesämarkkinoille sijoittuva teos yhdistää rikostutkinnan ja tunteisiin vetoavan tarinan yksin jäävästä nuoresta.

Kesämarkkinat heinäkuisessa Kristiinankaupungissa saavat järkyttävän käänteen, kun markkinateltasta löytyy nuoren miehen ruumis. Uhrin henkilöllisyys on hämärän peitossa, mutta hänen puhelimestaan löytyy yllättävä johtolanka: Eevi Mannerin numero, ja Eevi tempautuu mukaan rikoskomisario Mats Bergholmin johtamaan tutkintaan. Miksi nuori mies on yrittänyt ottaa ennen kuolemaansa yhteyttä juuri Eeviin? Olisiko Eevi voinut pelastaa hänet?

Kaisu Tuokko tunnetaan rikosromaaneista, joissa juonivetoisuus ja yhteiskunnallinen näkökulma yhdistyvät. Tuokko haluaisi lisätä kirjoillaan myötätuntoa ja ymmärrystä sekä tuoda esiin erityisesti nuorten ja naisten kokemuksia. Petoksessa rikostarina kehystää pohdintaa siitä, millaisia seurauksia syntyy, kun empatia ja vastuu pettävät.

– Halusin kuvata Petoksen keskeisenä teemana nuoren turvattomuutta, Kaisu Tuokko kertoo.

Kirjailijan mukaan romaanin ytimessä on ajatus siitä, mitä pahimmillaan voi tapahtua, kun yhteiskunta ei kanna vastuuta.

– Halusin nostaa esiin tilanteen, jossa lapsi jää vaille turvaa, ja pohtia, mitä siitä voi seurata,

Petoksessa yksittäinen rikos kytkeytyy henkilökohtaisiin valintoihin, rikkinäisiin ihmissuhteisiin ja yhteiskunnan rakenteisiin. Intensiivisen rikosjuonen rinnalla romaani tarkastelee sijoitettujen nuorten elämää, nuorten yksinäisyyttä ja sitä, miten ulkopuolisuuden kokemus vaikuttaa yksilöön ja yhteisöön.

Kaisu Tuokko on kristiinalaislähtöinen rikoskirjailija ja suositun Eevi Manner -sarjan luoja. Hänen teoksissaan yhdistyvät koukuttava jännitys, pohjoismainen melankolia ja vahva tunnekerronta, ja ne ovat menestyneet myös Ruotsissa ja Saksassa. Tuokko nimeää itsensä dekkariaddiktiksi, humanistiksi sekä optimistiksi, jolta löytyy soittolista jokaiseen tunnetilaan.

Petos on arvosteluvapaa 10.6.2026.

Teos julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Sanna Majuri.

Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi