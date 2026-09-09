Onko sinun kotikuntasi Suomen yhteisöllisin? Valtakunnallinen kilpailu käynnissä
15.9.2026 14:36:26 EEST | Commu | Tiedote
Ympäri Suomen kunnat ja kaupungit kilpailevat parhaillaan Suomen yhteisöllisin kunta -tittelistä. Kisailun järjestää kotimainen auttamisen sovellus Commu, jossa voi pyytää ja tarjota apua naapureiden kesken. Jokainen sovelluksessa tehty avun tarjous ja pyyntö kerryttää pisteitä, jotka on tasapainotettu asukasluvun mukaan. Tällä hetkellä kisaa johtaa Vesanto, kakkosena Loviisa ja kolmantena kirii Kangasala.
Commun avulla voi antaa ja pyytää apua esimerkiksi ruoanlaitossa, kauppa-asioissa, lastenhoidossa, pihatöissä, lemmikkien hoidossa ja tietoteknisissä pulmissa, tai vaikka jutteluseurana. Jokaisella on taitoja ja kokemuksia, joista voi olla apua jollekulle, ja jokainen tarvitsee myös joskus auttavaa kättä tai kuulevaa korvaa.
”Yhteisöllisyys on yhteinen vastuu. Se ei synny itsestään, vaan vaatii aktiivisuutta meiltä kaikilta”, sanoo Commun perustaja Karoliina Kauhanen. ”Kannustankin jokaista miettimään, minkä yhden hyvän teon voisi tehdä oman kuntansa hyväksi.”
Mukana kilpailussa ovat Eura, Eurajoki, Forssa, Harjavalta, Hausjärvi, Iisalmi, Isokyrö, Kangasala, Karkkila, Karvia, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Lapinlahti, Loviisa, Luumäki, Nokia, Raahe, Raasepori, Rautalampi, Ruokolahti, Sodankylä, Säkylä, Ulvila, Vesanto ja Vieremä.
Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailussa ei äänestetä, vaan sijoitus ratkeaa oikeilla teoilla. Pisteitä kertyy jokaisesta Commu-sovelluksessa annetusta ja pyydetystä avusta, suhteutettuna kunnan asukaslukuun. Näin pienikin kunta voi nousta kärkeen suuria kaupunkeja vastaan.
Auttaminen tuo arkeen merkityksellisyyttä ja sisältöä
Konsta Airola, 29, on tehnyt Commun kautta hyviä tekoja tuntemattomille ja kertoo saaneensa siitä paljon myös itselleen. ”Parasta tässä on se, että saa hyvän mielen. Vapaaehtoistyö on parantanut elämänlaatuani, se on ehdottomasti se tärkein palkinto”, Airola kertoi Yhteishyvä-lehdelle.
Harjavaltalaiset Tanja Laine ja Janette Jarva tekevät Commun kautta maksuttomia raivaussiivouksia niille, joille avun pyytäminen on vaikeaa. ”Tarjoamme raivaussiivousta niille, joille avun pyytämiseen on iso kynnys. Tavoitteenamme on löytää ne, joilla varallisuus on esteenä maksullisille palveluille”, Tanja kertoo. ”Miksi emme auttaisi, kun meillä on kykyä ja pystyvyyttä auttaa. Tätä me rakastamme tehdä”, Janette lisää.
Iisalmeen muuttanut Aleksandra on löytänyt Commun kautta apua arjen askareisiin uuden alun keskellä. ”Commusta kun olen apuja saanut, niin on ollut aivan ihania iisalmelaisia auttamassa”, Aleksandra kertoo. ”Täällä voi matalalla kynnyksellä kysyä apua, eikä sen aina tarvitse olla tavaraa, seurakin on iso asia.”
Voittajakunta päättää itse, mihin palkintopotti käytetään
Voittajakunta saa käyttöönsä 3000 euron potin, jonka käytöstä asukkaat päättävät yhdessä. Aiemmat voittajat Harjavalta ja Raasepori käyttivät pottinsa muun muassa vähävaraisten perheiden joululahjoihin ja koulutarvikkeisiin.
Kilpailu on käynnissä vuoden 2026 loppuun asti, ja voittaja julkistetaan tammikuussa 2027.
Commu-sovelluksen voi ladata puhelimeen maksutta. Rekisteröitymisen jälkeen voi selata alueen avunpyyntöjä tai jättää oman ilmoituksensa. Halutessaan henkilöllisyyden voi vahvistaa pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, mikä tekee avun pyytämisestä ja antamisesta turvallista. Kuka tahansa osallistuvan kunnan asukas voi olla mukana kartuttamassa oman kuntansa pistesaldoa, yksi hyvä teko kerrallaan.
Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailuun ei ilmoittauduta erillisellä lomakkeella, vaan kunta liittyy mukaan aloittamalla yhteistyön Commun kanssa. Yhteistyön käynnistyttyä kunnan asukkaiden Commussa tekemät avunpyynnöt ja avuntarjoukset alkavat kerryttää pisteitä kunnalle, ja kunta näkyy mukana seuraavassa kilpailussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Karoliina KauhanenCommuPuh:0403614070karoliina@commuapp.ficommuapp.fi
Linkit
Yhteisöalusta Commu
Commu on vuonna 2022 perustettu yhteisöalusta kunnille, kuntien asukkaille, yritysvapaaehtoisuudelle ja kolmannen sektorin toimijoille. Kuka tahansa suomalainen voi ladata CommuApp-sovelluksen.
Commu-yhteisöalustan tavoitteena on:
- Tukea kuntia strategiatason tavoitteiden toteuttamisessa esimerkiksi hyvinvoinnin, osallisuuden sekä turvallisuuden ja varautumisen vahvistamiseksi
- Lisätä auttamisen ja osaamisen vaihtamista naapuriapuna ja etänä sekä tarjota helppoja kanavia vapaaehtoistyöhön
- Edistää vihreää siirtymää ja kiertotaloutta
- Auttaa kuntia osallistamaan asukkaita ja siten kehittämään paikallista demokratiaa ja yhteenkuuluvuudentunnetta
Commun kautta on tehty jo yli 50 000 hyvää tekoa.
Commu on saanut lukuisia kansainvälisiä tunnustuksia esimerkiksiksi YK:lta ja kestävään kaupunki- ja kuntakehitykseen liittyen.
Lisätietoa: https://commuapp.fi/
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