ETLA ennustaa: kasvu hidastuu ensi vuonna, mutta risteilijät pitävät viennin vauhdissa

Etla: Julkinen vientirahoitus luo työpaikkoja ja arvonlisää, mutta ei ilman riskejä 11.9.2018 08:26 | Tiedote

Valtion vientirahoitus on kasvanut Suomessa viime vuosina muita maita nopeammin. Tänään julkaistun tutkimuksen mukaan se on nostanut valtion riskejä selvästi. Vientirahoitus on myös voimakkaasti keskittynyt muutamalle alalle. Suurimmat vientirahoituksen saajat ovat Meyerin Turun telakan ja Nokian asiakkaat. Suurimpien saajien osalta vientirahoitus on perusteltavissa, mutta ei ongelmatonta.