SANNA KURRONEN EVAn EKONOMISTIKSI

EVA MENESTYI KANSAINVÄLISESSÄ THINK TANK -LISTAUKSESSA 4.2.2020 14:03:51 EET | Tiedote

Ajatushautomo Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA sijoittui sijalle 102 kansainvälisessä ajatushautomolistauksessa 2019 Top Think Tanks in Western Europe -kategoriassa. Luokan ykköseksi nousi Brysselissä toimiva Bruegel. Ulkopoliittinen instituutti on samalla listalla sijalla 38 ja World Institute for Development Economics Research (WIDER) sijalla 121. Think tankeja listattiin ko. kategoriassa 141.