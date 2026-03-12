Pk-sektorille pankkipalveluja tarjoava wamo sai 10 miljoonan euron rahoituksen ja vahvistaa asemaansa Suomessa

Vuonna 2021 perustettu wamo tarjoaa erityisesti pk-yrityksille suunnitellun alustan, joka sisältää monivaluuttaiset yritystilit sekä maksukortit, laskutuksen, kulunhallinnan ja taloushallinnon työkalut. Wamo on Suomen Finanssivalvonnan hyväksymä ja sääntelemä rahalaitos Euroopassa, ja yrityksellä on asiakkaita 30 maassa.



Uusin rahoituskierros johti 10 miljoonan euron A-sarjan pääomaan. Rahoituskierrosta johti TCEE Fund IV (eurooppalaisen pääomasijoitusyhtiö 3TS Capital Partnersin konsultoimana, 3TS Capital Partnersin hallinnoima omaisuus on yli 500 miljoonaa euroa). Myös Oleka Capital ja olemassa olevat kumppanit osallistuivat rahoituskierrokseen.

Suomen maajohtaja Anton Martikainen iloitsee wamon laajenevasta läsnäolosta kotimaan markkinoilla: ”Pienemmät yritykset ovat usein heikommassa asemassa pankkipalvelujen suhteen. He kaipaavat päivittäiseen toimintaansa helppokäyttöisiä taloushallinnon työkaluja. Tuore rahoitus mahdollistaa wamon tarjoamien mahdollisuuksien kehittämisen entisestään pk-yritysten suuntaan sekä Suomessa että muualla.”

Wamo haluaa tukea pk-yritysten kasvua

Wamo on viime vuosina vahvistanut läsnäoloaan Suomen markkinoilla laajentamalla palvelujaan yrityslainan sekä suomalaisen IBAN-tilin piiriin. Yhtiö aikoo syventää yrityslainaominaisuuksiaan Euroopassa vuonna 2026 strategisten kumppanuuksien avulla, tavoitteenaan uusien lainojen määrän kasvattaminen. Yritys haluaa kasvupääoman myötä antaa pk-yrityksille eväät tehdä uusia rekrytointeja, investoida, laajentaa toimintaansa uusille markkinoille ja tukea Euroopan taloutta.

Uuden rahoituksen myötä wamon alustalla otetaan myös käyttöön AI-työkaluja, joilla pk-yritykset voivat automatisoida ja yksinkertaistaa toimintojaan. Näin yhtiö haluaa upottaa automaation ja älykkäät käyttöliittymät osaksi tuotetta, ja siten tukea asiakasyritysten taloudellista päätöksentekoa.

Wamon perustaja Yanki Önen toteaa: “Digitaalisten pankkipalvelujen lisäksi eurooppalaiset pk-yritykset tarvitsevat älykkäämpää infrastruktuuria. Tekoälyn integroiminen osaksi alustaamme sujuvoittaa toimintoja, synnyttää datapohjaisia päätöksiä ja antaa asiakasyrityksillemme selkeän näkymän heidän talouteensa.” Hän jatkaa: ”Uuden rahoituksen myötä olemme lähempänä tavoitettamme tarjota wamo-ratkaisu yli 100 000 pk-yritykselle.” Rahoituskierrosta johtaneen 3TS Capital Partnersin General Partner Pekka Mäki kommentoi: ”wamo vastaa eurooppalaisten pk-yritysten kohtaamiin todellisiin rakenteellisiin haasteisiin. Alustan integroitu lähestymistapa pankkipalveluihin, maksuihin ja sisäänrakennettuun taloushallintoon luo vahvan pohjan skaalautuvalle kasvulle.” Wamon kumppanin Oleka Capitalin General Partner Ilker Sözdinler puolestaan toteaa: ”Eurooppalaisten pk-yritysten pankkipalvelut ovat yhä aliedustettuina ja hajanaisia. Wamon lähestymistapa yhdistää automaation ja asiakaskokemuksen, ja antaa yritykselle edellytykset kasvattaa markkinaosuuttaan huomattavasti.”

Tietoa wamosta:

Wamo on vuonna 2021 perustettu eurooppalainen fintech-yritys, jonka pääkonttorit sijaitsevat Helsingissä ja Lontoossa.

Yhtiön tavoitteena on tehdä pienempien yritysten pankkipalveluista, rahoituksesta, kirjanpidosta ja taloushallinnosta nopeampaa, yksinkertaisempaa ja ihmisläheisempää.