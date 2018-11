Metsien rooli ilmastonmuutoksessa: EU-Metsäakatemiassa julkistetaan uusi aloite ilmastonmuutoksen torjumiseksi – Ministeri Leppä esittelee 21.11.

Suomi ja Ruotsi järjestävät yhdessä ensimmäisen Metsäakatemian EU-päättäjille (Forest Academy for EU Decision Makers) 21.11.−23.11.2018. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja hänen ruotsalainen kollegansa Sven-Erik Bucht kertovat metsäbiotaloudesta ja metsien merkityksestä ilmastonmuutoksen torjumisessa heti Metsäakatemian aluksi, keskiviikkoiltana 21. marraskuuta Asikkalassa pidettävässä lehdistötilaisuudessa.

Koko maailma on herännyt aivan uudella tavalla ilmastonmuutoksen aiheuttamaan uhkaan kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuoreen raportin myötä. Ilman nopeita toimia maailman keskilämpötila uhkaa nousta tasolle, jonka vaikutukset koko ihmiskunnalle ovat katastrofaaliset.

Suomi ja Ruotsi ovat johtavina metsämaina niin EU:ssa kuin koko maailmassakin monella tapaa avainasemassa. Metsät ovat maailman suurin hiilinielu, johon on IPCC:n suositusten mukaisesti erityisesti panostettava. Vastaavasti metsäkato aiheuttaa miltei 10 prosenttia hiilidioksidin kokonaispäästöistä. Metsäkadon vauhti on pelottava: pelkästään vuosituhannen kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä metsiä on hävinnyt jo yli 8 prosenttia vuoden 2000 tasosta.

Suomen ja Ruotsin järjestämä ensimmäinen Metsäakatemia EU-päättäjille esittelee monipuolisesti metsien ja puun mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen torjumisessa, muovia korvaavien tuotteiden ja design-innovaatioiden lähteenä jne. Suomessa järjestettävälle ensimmäiselle kurssille osallistuu noin kolmekymmentä korkean profiilin kansainvälistä EU-vaikuttajaa ja asiantuntijaa.

Suomen ja Ruotsin vastaavat ministerit Jari Leppä ja Sven-Erik Bucht puhuvat heti Metsäakatemian aluksi metsäbiotaloudesta ja metsien mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen torjumisessa. Maa- ja metsätalousministeri Leppä kertoo Suomen uudesta aloitteesta, jolla annetaan vauhtia kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Media on tervetullut Metsäakatemian avajaistilaisuuteen keskiviikkona 21.11. klo 18.00, Lehmonkärjessä Asikkalassa, Lehmonkärjentie 180, Asikkala. Lehmonkärki sijaitsee 35 kilometrin päässä Lahdesta. Tilaisuudessa on suomi-ruotsi-englanti -tulkkaus.

Ohjelma

18:00 Kokoontuminen Villa Vellamossa Lehmonkärjessä, kahvi

Introduction, Director Elina Antila, Forest Academy for Decision Makers, Finnish Forest Association and Head of the Policy and Analysis Division Peter Blombäck, Swedish Forest Agency

Video greeting from the European Commission, Vice-President Jyrki Katainen, European Commission

Opening of the Forest Academy for Decision Makers, Minister of Agriculture and Forestry Jari Leppä and Minister for Rural Affairs Sven-Erik Bucht

A Forest of Futures, Professor of Molecular Biology Howy Jacobs, University of Tampere

Questions from media and discussion

19:30 Tiedotustilaisuus päättyy

Medialla on mahdollisuus haastatella ministereitä tiedotustilaisuuden lopuksi. Tilaisuudessa nähdään myös EU-komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen videotervehdys.Lisäksi tilaisuudessa puhuu molekyylibiologian professori Howy Jacobs Tampereen yliopistosta.

Tervetuloa!

Metsäakatemia EU-päättäjille (Forest Academy for EU Decision Makers) on Suomen ja Ruotsin pääministerien koollekutsuma korkean profiilin keskustelufoorumi, jossa EU-vaikuttajille tarjotaan tuoreinta tietoa metsien kestävän käytön mahdollisuuksista. Suomalaisille päättäjille Metsäakatemia on järjestetty jo yli 20 vuoden ajan ja niillä on kurssitettu 1500 suomalaista vaikuttajaa merkittäviin ja ajankohtaisiin metsäteemoihin. Toiminnasta vastaa Suomen Metsäyhdistys ry.

